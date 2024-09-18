Роспотребнадзор не планирует массовую вакцинацию от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что массовая вакцинация от коронавируса в России не планируется. Внимание сейчас сосредоточено на вакцинации от гриппа, так как его тяжесть не меняется от года к году и осложнения могут быть серьезными.

Массовая вакцинация от COVID-19 в России сейчас не планируется, но лечащий врач может назначить эту процедуру при необходимости. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости».

По ее словам, особое внимание уделяется тому, чтобы привить россиян от гриппа. Тяжесть это заболевания не меняется год от года, и осложнения могут быть серьезными.

В Роспотребнадзоре также прошло совещание о мерах по подготовке к эпидемическому сезону по гриппу, ОРВИ и COVID-19. За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 49,7% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано более 705 тыс. случаев. Случаев заболевания коронавирусом зафиксировано 32 тыс., что на 29,8% выше, чем неделей ранее.

В рамках Национального календаря профилактических прививок холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» поставит в этом году более 70 млн доз вакцин от гриппа.

Накануне Попова представила президенту доклад о мерах по обеспечению эпидемиологической безопасности. Она рассказала, что благодаря снижению числа случаев инфекционных заболеваний из-за мер, которые принимаются, был предотвращен экономический ущерб на сумму 865,9 млрд руб. Предотвращенные потери, связанные с факторами внешней среды, составили 213,3 млрд руб.

Как заявила Попова, в разных странах востребованы российские технологии борьбы с инфекционными болезнями. Сейчас ведется работа по сбору информации обо всех сиквенсах по всей стране, связанных с инфекционными патогенами.

«Сегодня это все работает, и сегодня не только COVID, уже больше 40 возбудителей: и грипп, и различные респираторные вирусы, и гепатиты, и ВИЧ», — поделилась глава Роспотребнадзора.

На фоне увеличения в России заболеваемости коронавирусом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил журналистам, что лекарства от заболевания есть в достаточном количестве. Глава Минздрава также напомнил о важности соблюдения мер профилактики и необходимости обращаться к врачу, если есть симптомы заболевания.

Сейчас в России действует 18-я версия временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Она была представлена в октябре прошлого года.

В апреле 2024 года Минздрав обновил стандарт медицинской помощи взрослым при ОРВИ. Список лекарств в новом стандарте сократился с 61 до 33 препаратов, из него полностью исключили антибиотики и кортикостероиды.

Фото: пресс-служба Кремля

Дина Коблова

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