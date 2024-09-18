Аптека проиграла спор с коммунальщиками о тарифе на вывоз мусора

Центральная районная аптека № 62 в селе Байкалово Свердловской области не смогла добиться снижения расходов на услугу по вывозу отходов. Сначала арбитражный суд региона признал, что поскольку она торгует не только лекарствами, но и другими товарами, применение к ней тарифа как к обычному магазину законно. А затем это решение оставил в силе и 17 арбитражный апелляционный суд, следует из карточки дела в системе «Мой арбитр».

Поскольку отдельный тариф для фармацевтических организаций в соответствующем документе не прописан, аптека просила, чтобы суд обязал МУП «Спецавтобаза» (единственного в районе поставщика услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами) с 1 января этого года применить к истцу норматив накопления ТКО как для «административных, офисных помещений», то есть исходя из количества сотрудников и норматива накопления 0,122 куб.м в месяц на одного сотрудника. Ответчик возражал. Он предпочитает применять норматив накопления ТКО как к «промтоварному магазину», исходя из 1 кв.м площади объекта.

«Поскольку аптека осуществляет розничную торговлю не только лекарственными средствами, но и иными товарами, имеет складские и подсобные помещения для приемки и хранения товара, торговый зал и т.д., суд пришел к выводу о том, что аптеки в целях разрешения вопроса об образовании отходов следует относить к торговым объектам», — констатировал суд.

Аптека обжаловала судебный акт в апелляционной инстанции. Она указала в жалобе, что занимает помещение площадью почти 800 кв.м, так что ежемесячно ей придется платить за вывоз мусора 13 523 руб., а это весьма значительная сумма для сельского предприятия.

«Процентное соотношение находящихся в продаже лекарственных средств и иных товаров, на которое ссылается апеллянт в жалобе, не влияет на вывод о подлежащем применении норматива накопления, как и факт наличия у истца договора на вывоз медицинских отходов со специализированной организацией», — резюмировал 17-й арбитражный апелляционный суд.

Его постановление вступило в силу.

Ранее аптечная сеть «Южный Урал» отстояла свое право платить за мусор для салона оптики как за офисные помещения, писал «ФВ». В итоге вместо 113 тыс. фарморганизации позволили платить 13 тыс. руб.

Фото: 123rf.com

Екатерина Погонцева

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