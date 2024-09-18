Устойчивые к антибиотикам бактерии могут привести к смерти 39 млн человек к 2050 году

Бактерии, развившие устойчивость к антибиотикам, которых также называют супербактериями, могут стать причиной смерти более 39 млн человек к 2050 году, причем пожилое население подвергается наибольшему риску. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Lancet.

Исследователи использовали данные из 204 географических регионов для оценки смертности от 22 патогенов и 84 вариантов их взаимодействия с различными антибиотиками. В общей сложности они проанализировали индивидуальные медицинские записи 520 млн пациентов.

Прогнозируется, что по всему миру показатели ежегодной смертности, напрямую вызванной устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП), вырастут с 1,14 млн случаев в 2021 году до 1,91 млн случаев к середине столетия. Авторы работы также предупреждают о почти двукратном увеличении числа смертей, связанных с УПП: с 4,71 млн человек в 2021 году до 8,2 млн человек к 2050 году.

Наиболее тревожная ситуация складывается в отношении представителей старшей возрастной категории. Сообщается, что смертность от УПП среди людей старше 70 лет выросла на более чем 80% с 1990 по 2021 год. По оценкам исследователей, к 2050 году этот показатель возрастет еще на 146%.

В то же время наблюдается значительное снижение смертности от УПП среди детей в возрасте до 5 лет – с 488 тыс. до 193 тыс. случаев в период с 1990 по 2022 год. Ученые связывают такую тенденцию с расширением охвата вакцинацией и улучшением санитарных норм.

Исследование показало, что метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС) – наиболее смертоносная бактерия. Число смертей, связанных с МРЗС, выросло с 57 200 случаев в 1990 году до 130 тыс. случаев в 2021-м. В то же время наибольший рост устойчивости наблюдался к антибиотикам, относящимся к классу карбапенемы.

Авторы подчеркивают, что миллионы смертей во всем мире можно было бы избежать за счет лучшей профилактики инфекций, улучшения доступа к услугам здравоохранения и разработки новых антибиотиков. Как отмечается, обеспечение большей доступности антибактериальных препаратов могло бы спасти 92 млн жизней в период с 2025 по 2050 год, создание новых эффективных средств от грамотрицательных бактерий – 11,1 млн.

В конце этого месяца на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится заседание по вопросу антибиотикорезистентности. На ней должны актуализировать политическую декларацию от 2016 года, включив в нее цель по снижению смертности от УПП на 10% к 2030 году.

В России Минздрав в апреле 2024 года обновил стандарт медицинской помощи взрослым при ОРВИ. Из него полностью исключили антибиотики.

В начале сентября ВОЗ выпустила первое руководство по утилизации отходов антибиотического производства для борьбы с растущей устойчивостью микроорганизмов к лекарствам. Документ представляет научно обоснованные нормативы для всех этапов производства и может использоваться как регуляторами, так и компаниями для контроля загрязнения окружающей среды.

Фото: wirestock / freepik

Владимир Заболотских

pharmvestnik