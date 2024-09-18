Innovent Biologics: маздутид от Eli Lilly эффективен при диабете и ожирении

Базирующаяся в Китае биотехнологическая компания Innovent Biologics опубликовала дополнительные данные двух испытаний третьей фазы, оценивающих маздутид у взрослых с диабетом второго типа и ожирением. Как оказалось, препарат превосходит Trulicity (дулаглутид) компании Eli Lilly при лечении таких пациентов.

Маздутид является двойным агонистом рецептора глюкагоноподобного пептида 1 (GLP-1) и человеческого рецептора глюкагона (GCGR). Он был разработан компанией Eli Lilly, а Innovent приобрела права на разработку и коммерциализацию терапии в Китае. Lilly сохраняет за собой права на препарат во всех других странах.

В исследовании приняли участие 610 китайских пациентов с избыточным весом или ожирением. Пациенты достигли снижения массы тела на 10,97 и 13,38% по сравнению с исходным уровнем при приеме маздутида в дозе 4 и 6 мг соответственно. Через 48 недель более половины пациентов (50,6%), принимавших маздутид в высоких дозах, сообщили о снижении массы тела как минимум на 15%.

Пациенты, принимавшие маздутид, также сообщили об улучшении сердечно-сосудистой и почечной функций. Объединенный анализ двух групп маздутида показал улучшение систолического артериального давления, уровней триглицеридов, холестерина и липопротеинов низкой плотности, а также снижение уровня мочевой кислоты в сыворотке и аланинаминотрансферазы по сравнению с плацебо.

Innovent также представила разведочные данные по стенозу печени (жировая печень). Результаты показали дозозависимое снижение содержания жира в печени. Среднее снижение на 7,7 и 13,6% наблюдалось при приеме 4 и 6 мг маздутида соответственно, по сравнению со снижением на 0,8% при приеме плацебо.

Innovent также сообщила об улучшении кардиометаболических факторов риска, включая артериальное давление, липиды, сывороточную мочевую кислоту и трансаминазы, добавив, что планирует опубликовать подробные результаты в рецензируемых журналах.

gxpnews