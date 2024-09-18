Компания из Египта вложит $33 млн в биофармзавод в Казахстане

Египетская компания EIPICO подтвердила готовность инвестировать около $33 млн в строительство биофармацевтического завода в Республике Казахстан. Детали этого проекта обсуждались на встрече представителей компании и Министерства здравоохранения Казахстана 16 сентября.

В рамках проекта будет создано порядка 200 рабочих мест для казахстанских граждан. Ожидается также, что строительство завода укрепит позиции страны в фармацевтическом секторе, способствуя локализации производства важнейших лекарств.

«По итогам встречи стороны достигли договоренности о дальнейшем сотрудничестве в целях реализации проекта», – заявили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, импорт фармацевтической продукции в республику в первой половине 2024 года вырос на 56%, достигнув 19 тысяч тонн. Объем поставок при этом составил $1,06 млрд. По стоимости импорта лидировала Германия: страна заняла 16% рынка на сумму $173,3 млн.

Растет в стране и объем производства фармпродукции – в первом полугодии он достиг 95 млрд тенге, что на 14,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Минздраве рост объясняют мерами государственной поддержки, направленными на стимулирование развития отрасли.

gxpnews