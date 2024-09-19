Заседание по вопросу освобождения Бориса Шпигеля перенесено

Заседание суда по рассмотрению ходатайства об освобождении основателя компании «Биотэк» Бориса Шпигеля, в связи с его тяжелым состоянием здоровья, было перенесено накануне поздно вечером. Защита расстроена этим решением, ссылаясь на увеличивающиеся риски для жизни бизнесмена.

Преображенский суд Москвы должен был 18 сентября рассмотреть ходатайство Бориса Шпигеля об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья. Накануне вечером защита получила телефонограмму о переносе заседания со ссылкой на то, что судья уходит на приговор, сообщила «ФВ» адвокат основателя компании «Биотэк» Зарина Фарниева.

В начале сентября Шпигель, осужденный за дачу взяток, ходатайствовал об освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья. Преображенский суд Москвы объединил две просьбы Шпигеля и назначил заседание на 09:30 18 сентября.

«Результаты медицинского освидетельствования содержат однозначный и категоричный вывод докторов о том, что Борис Исаакович не может находиться в нынешних условиях. Несмотря на все усилия медицинского персонала больницы СИЗО, где Шпигель непрерывно находится более трех с половиной лет, в данный момент состояние его здоровья оценивается как катастрофическое, с экстремальным риском внезапной смерти. При таких обстоятельствах мы крайне удивлены и расстроены решением о переносе заседания суда, поскольку каждый день пребывания подзащитного в этих условиях может стать последним днем его жизни», — рассказала адвокат.

По данным Фарниевой, основные опасения вызывают заключения невролога и кардиолога, которые отмечают высокий риск мозгового инсульта. Ранее осужденный неоднократно заявлял, что страдает тяжелыми хроническими заболеваниями. В марте 2023 года Шпигеля из больницы «Матросской тишины» отправляли в кардиоцентр на обследования, касающиеся его сердечно-сосудистых заболеваний. Заседания судов много раз переносились из-за медицинских показаний. В августе врач запретил ему участвовать в судебном процессе по апелляции на его приговор более шести часов.

В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы признал виновным в даче взяток (ч.5 ст.291 УК РФ) основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля и назначил ему наказание в виде 11 лет строгого режима, его супруге Евгении Шпигель — 8,5 года общего режима. Экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву дали 12 лет строгого режима за получение взяток (ч.6 ст.290 УК РФ). Генеральный директор компании «Фармация» Антон Колосков был приговорен к 8 годам и 6 месяцам колонии. Двое посредников — Федор Федотов и Геннадий Марков — получили по 7 лет и 6 месяцев колонии. Шпигель и Белозерцев также должны заплатить штраф в 450 млн руб., их лишили государственных наград. Белозерцеву запретили в течение десяти лет занимать должности в госорганах.

В конце августа Мосгорсуд постановил оставить без изменений решение суда первой инстанции, приговоры всем фигурантам дела оставили в силе.

Фото: Басманный суд Москвы

Ольга Коберник

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