«Альфасигма Рус» стала обладателем фармацевтической премии DEA-2024

Российское подразделение итальянской фармацевтической компании Alfasigma (в России «Альфасигма Рус») одержало победу в номинации «Лучший проект в социальных сетях».
Вторая фармацевтическая премия DEA-2024: Digital, E-Commerce, Artificial Intelligence состоялась 18 сентября. На торжественной церемонии награждения были представлены лучшие достижения в области цифровизации, электронной коммерции и искусственного интеллекта в фармацевтической отрасли.
В рамках премии представители фармацевтических компаний, digital-, аналитических агентств и e-commerce, а также SFE & Marketing Excellence Academy выбирали лучшие кейсы, достойные признания.
«Альфасигма Рус» одержала победу в номинации «Лучший проект в соцсетях», представив достижения в области внутренних корпоративных коммуникаций. Более 90% сотрудников компании являются активными участниками корпоративной социальной сети и разместили около 1 000 публикаций за год. Отличительной особенностью является тот факт, что 96% контента создается самими сотрудниками. Эти публикации интересны, о чем свидетельствует высокий показатель вовлеченности – более 25%.
«Это тот самый случай, когда говорят про общую победу. И это на 100% так, – прокомментировал диджитал-менеджер «Альфасигма Рус» Стефан Лукьянов. – Персональный вклад и таланты каждого сотрудника компании позволили получить такое высокое признание экспертов фармацевтического рынка».
Люди – главный капитал, отметили в компании. Создание и развитие внутренней коммуникационной площадки способствуют открытому общению и прозрачности процессов. Победа в номинации стала ярким подтверждением успешности проекта.
Фото: «Альфасигма Рус»