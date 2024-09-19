«Альфасигма Рус» стала обладателем фармацевтической премии DEA-2024

Вторая фармацевтическая премия DEA-2024: Digital, E-Commerce, Artificial Intelligence состоялась 18 сентября. На торжественной церемонии награждения были представлены лучшие достижения в области цифровизации, электронной коммерции и искусственного интеллекта в фармацевтической отрасли.

В рамках премии представители фармацевтических компаний, digital-, аналитических агентств и e-commerce, а также SFE & Marketing Excellence Academy выбирали лучшие кейсы, достойные признания.

«Альфасигма Рус» одержала победу в номинации «Лучший проект в соцсетях», представив достижения в области внутренних корпоративных коммуникаций. Более 90% сотрудников компании являются активными участниками корпоративной социальной сети и разместили около 1 000 публикаций за год. Отличительной особенностью является тот факт, что 96% контента создается самими сотрудниками. Эти публикации интересны, о чем свидетельствует высокий показатель вовлеченности – более 25%.

«Это тот самый случай, когда говорят про общую победу. И это на 100% так, – прокомментировал диджитал-менеджер «Альфасигма Рус» Стефан Лукьянов. – Персональный вклад и таланты каждого сотрудника компании позволили получить такое высокое признание экспертов фармацевтического рынка».

Люди – главный капитал, отметили в компании. Создание и развитие внутренней коммуникационной площадки способствуют открытому общению и прозрачности процессов. Победа в номинации стала ярким подтверждением успешности проекта.

Фото: «Альфасигма Рус»

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