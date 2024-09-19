Росздравнадзор добавил формы документов для надзора за обращением лекарств

Росздравнадзор добавил новые формы документов, используемых службой при надзоре в сфере обращения лекарств. Всего добавили три формы: о невозможности проведения надзорного мероприятия и формы протоколов осмотра и инструментального обследования.

Росздравнадзора внес изменения в собственный приказ № 1746 от 10.03.2022 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств». Изменения закреплены в приказе № 4666 от 16.08.2024.

Документом добавляются следующие пункты:

форма акта о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

форма протокола осмотра;

форма протокола инструментального обследования.

Все формы находятся в приложении к приказу.

Приказом № 1746 от 10.03.2022 уже были утверждены формы следующих документов:

форма протокола отбора проб (образцов) лекарственных средств;

форма решения о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия;

форма направления результатов инструментального обследования, испытания или экспертизы лекарственных средств контролируемому лицу.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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