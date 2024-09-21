Organon купил компанию Dermavant за $1,2 млрд

Компания Organon заключила соглашение о покупке Dermavant, известной разработкой и коммерциализацией передовых препаратов в дерматологии. Ключевым активом сделки стал крем VTAMA (тапинароф) — инновационное средство для лечения псориаза, одобренное Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в 2022 году. В рамках сделки сумма вознаграждения может составить до $1,2 млрд, с авансовым платежом $175 млн и дополнительными выплатами, зависящими от достижения ключевых этапов развития продукта.

Крем VTAMA предназначен для местного применения при лечении легкой, средней и тяжелой форм бляшечного псориаза у взрослых. Его особенность заключается в том, что это нестероидное средство, которое можно применять ежедневно без ограничений по продолжительности лечения и площади покрытия тела. Сейчас VTAMA также рассматривается FDA для использования при лечении атопического дерматита, что может существенно расширить рынок этого препарата.

Приобретение Dermavant является важной частью стратегии Organon по укреплению позиций на рынке дерматологических препаратов. Компания рассчитывает использовать свои глобальные коммерческие возможности и опыт, чтобы обеспечить доступ к VTAMA для большего числа пациентов, страдающих от хронических заболеваний кожи, таких как псориаз и атопический дерматит. Это также поддерживает миссию Organon по улучшению здоровья женщин, которые чаще страдают от этих заболеваний.

Завершение сделки ожидается в четвертом квартале 2024 года после прохождения необходимых регуляторных проверок. Organon также примет на себя обязательства Dermavant в размере около $286 млн.

gxpnews