КИ: ЛП Sanofi задерживает прогрессирование рассеянного склероза на 31%

Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила, что её препарат-кандидат для лечения рассеянного склероза — Толебрутиниб — продемонстрировал способность замедлять прогрессирование заболевания на 31%. Компания планирует подать заявку на его одобрение уже в этом году.

Толебрутиниб — один из трёх препаратов, которые Sanofi приобрела вместе с калифорнийской биотехнологической компанией Principia Biopharma за $3,7 млрд в 2020 году. Лекарство направлено на избирательное подавление аутоиммунной реакции, вызывающей рассеянный склероз, что обеспечивает более точечное воздействие по сравнению с традиционными иммунодепрессантами.

Sanofi активно развивает направление по лечению рассеянного склероза — серьёзного заболевания нервной системы, — стремясь компенсировать снижение доходов после утраты патентной защиты на препарат Aubagio. Это часть стратегии компании по укреплению своих позиций на рынке противовоспалительных препаратов.

Генеральный директор Пол Хадсон добился значительных успехов в восстановлении доверия инвесторов с тех пор, как в октябре прошлого года неожиданно отказался от запланированных на 2025 год целевых показателей рентабельности в пользу увеличения расходов на разработку новых лекарств.

gxpnews