Решения для фармупаковки: кейсы повышения эффективности от АО «Промис»

Стабильная работа фасовочной линии фармацевтического производства является одним из ключевых факторов, влияющих на выпуск лекарственных препаратов в срок. Но при их упаковке могут возникать технические сбои, как и в любом производственном процессе. От того, насколько быстро будут выявлены первопричины неполадок и найдено решение для их устранения, зависит выполнение плановых показателей.

Эксперты Сервисной службы АО «Промис» подготовили подборку кейсов фармацевтических предприятий, который помогут понять, как нужно подходить к устранению неполадок на фасовочной линии.

Кейс 1

Проблема

Фармацевтическая компания использует инструкции для лекарственных препаратов размером 520х180 мм. Требуется, чтобы заголовок инструкции оставался снаружи после фальцовки, но текущие возможности оборудования (4 кассеты на гибко-установочном комплексе) не позволяют этого сделать.

Решение

Для достижения необходимого результата требуется как минимум пять кассет для предварительного фальцевания или шесть кассет без предфальцевания, что позволяет складывать инструкцию в четыре раза. Поскольку замена оборудования нецелесообразна, было рекомендовано обратиться к производителю полиграфической продукции для фальцовки инструкции до нужного размера.

Кейс 2

Проблема

На фасовочной линии обнаружена проблема: вакуумная система работает стабильно на низкой скорости. Но при ее увеличении вакуум почти исчезает, что приводит к невозможности забора инструкций из магазина. Диагностика выявила неисправность электромагнитного клапана, ответственного за включение вакуума.

Решение

Рекомендуется провести обслуживание всасывающего клапана и заменить неисправный электромагнитный клапан. Это восстановит необходимый уровень вакуума и обеспечит стабильное функционирование системы забора инструкций. Работы должны проводиться квалифицированным техническим персоналом.

Кейс 3

Проблема

Инженер фасовочной линии сообщил о постороннем звуке и биении регулировочного механизма фальцевальных валов на модуле GUK-2000. Основная проблема — настройка зазоров валов для предотвращения биения и обеспечения правильного функционирования без повреждения бумаги.

Решение

Эксперты рекомендовали провести дополнительную проверку зазора между валами и количества слоев бумаги под каждым зажимом. Особое внимание следует уделить регулировке зазора между третьим и четвертым валами. Увеличение его с помощью регулировочной гайки и корректировка вращения барабана помогли устранить проблему.

«За девять лет работы нашей службы мы столкнулись с сотнями случаев, связанных со сбоями в работе фасовочной линии. И более 90% неполадок происходили по одним и тем же причинам. Устранить их способен грамотно обученный персонал», – комментирует руководитель Сервисной служба АО «Промис» Олег Самсонов.

В помощь техническому персоналу фармацевтических компаний эксперты службы разработали специальный курс для наладчиков фальцевального модуля GUK. Сейчас уже более 571 сотрудников из 51 российской фармкомпании повысили свою квалификацию, а вместе с ней и эффективность оборудования на своих предприятиях.

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