Rocket Lab объявила о втором аппарате для космического фармацевтического производства Varda Space Решения для фармупаковки: кейсы повышения эффективности от АО «Промис» » Контрактно-исследовательская организация “OCT” объявила об открытии офиса в Китае «OCT», контрактно-исследовательская организация в России и Восточной Европе, объявила об успешной регистрации нового юридического лица, Suzhou OCT Clinical Research Co., Ltd. В сообщении пресс-службы организации отмечается, что этот стратегический шаг является важным событием для «OCТ», укрепляя ее присутствие в динамичном азиатском регионе и открывая новые возможности для сотрудничества с местными фармацевтическими компаниями. По информации пресс-службы открытие новой структуры, одобренной китайскими регуляторами в сентябре, направлено на развитие бизнеса и дальнейшее укрепление позиций «OCT» на китайском рынке клинических исследований. Россия — востребованный рынок среди азиатских фармацевтических и биотехнологических компаний, особенно в разрезе таких заболеваний, как диабет и онкология. Кроме того, Россия предлагает более низкую стоимость вывода препаратов, нежели Китай. В 2022 году контрактно-исследовательская организация «OCT» провела первое в России масштабное исследование для китайской компании, где набирали 8000 пациентов для Jiangsu Recbio Technology. В том же году компания провела исследование на 2000 пациентов для еще одного китайского спонсора — CanSino Biologics Inc. Другим ярким примером повышенного интереса и расширения сфер кооперации стал ежегодный фармацевтический форум, организованный «ОСТ» при участии Минпромторга в Шанхае. В рамках форума ежегодно подписываются двусторонние меморандумы между российскими и китайскими компаниями. Таким образом, в рамках долгосрочной стратегии, локальное юридическое лицо будет способствовать беспрепятственному сотрудничеству, а также выступать в качестве надежного партнера для китайских компаний, стремящихся выйти со своими препаратами на российский рынок или другие новые рынки за пределами Китая, например, в странах ЕАЭС. Возглавлять китайское направление назначили Венди Чжан, она присоединилась к компании в должности директора по развитию бизнеса. Г-жа Чжан будет играть ключевую роль в установлении стратегических партнерств и интеграции передовых решений «OCT»в области клинических исследований под нужды китайских спонсоров. pharmprom