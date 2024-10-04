«Ригла» планирует приобрести дальневосточные сети «Аптека Миницен» и «Новая аптека»

«Ригла» вступила в сделку по консолидации с сетями «Аптека Миницен» и «Новая аптека». В контур сделки могут войти 282 аптеки, расположенные во всех регионах Дальнего востока, за исключением Чукотского округа.

Аптечная сеть «Ригла» планирует приобрести крупнейших в Дальневосточном федеральном округе игроков фармритейла — сети «Аптека Миницен» и «Новая аптека». В контур сделки могут войти 282 точки, расположенные во всех регионах ДФО, за исключением Чукотского округа, сообщили «ФВ» в пресс-службе «Риглы».

Сети «Аптека Миницен» и «Новая аптека» имеют среднемесячный объем выручки на точку свыше 8 млн руб., а доля онлайн-продаж — более 50%, следует из данных AlphaRM за восемь месяцев текущего года.

«Текущая сделка — реализация стратегии наращивания присутствия «Риглы» на Дальнем Востоке. В этом округе сформировался уникальный опыт развития электронной коммерции, где совокупная доля рынка онлайн-продаж фармассортимента приближается к 30%, превышая даже показатели московского региона. Синергическое партнерство АС «Ригла», обладающей исключительными компетенциями в офлайн-ритейле, и сетей «Аптека Миницен» и «Новая аптека» позволит повысить качество сервиса в ДФО и вывести на новый уровень развитие аптечного рынка на Дальнем Востоке», — прокомментировали сделку в компании.

О покупке объединенной аптечной сети сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники. Сделка находится на согласовании в ФАС, уточнил один из них. По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, сумма сделки может составлять 2,6—3,8 млрд руб.

«Новая аптека» (основное лицо — ООО «Суперфарма») и «Аптека Миницен» (ООО «Аверс аптека миницен») принадлежат Игорю и Артему Жуковичам (48 и 22% соответственно), а также Игорю Бояркину (30%).

Фото: «Аптека Миницен»

Ринат Васбеев

Ольга Коберник

pharmvestnik