Abbott и Reckitt предстанут перед судом по делу о смеси для недоношенных детей

Жительница штата Миссури и ее адвокаты выступят в суде присяжных с обвинениями в адрес Abbott, Reckitt’s Mead Johnson и детской больницы Сент-Луиса. Истица утверждает, что ее недоношенный сын, родившийся в указанной больнице, получал смеси производства данных компаний, в результате чего у него возникло тяжелое заболевание кишечника.

По аналогичным делам против Reckitt и Abbott были вынесены вердикты о выплате другим пострадавшим многомиллионных компенсаций. При этом около 1000 дел еще находятся на рассмотрении.

Согласно исковым заявлениям, кормление недоношенных детей смесью на основе коровьего молока значительно повышает риск развития некротического энтероколита (НЭК). Особую опасность такое питание представляет для детей, чей вес при рождении не превышал 1500 граммов. Есть данные, что смертность в результате НЭК составляет более 20%. Пострадавшие утверждают, что производители смеси по закону были обязаны предупредить о наличии подобного риска, чего сделано не было.

После громких приговоров по двум делам врачи выражают опасения, связанные с возможным запретом применения смесей, широко используемых для кормления младенцев в стационарах. Abbott и Reckitt — единственные компании, занимающиеся производством специализированных смесей, предназначенных для кормления новорожденных в отделениях интенсивной терапии.

Фото: Shutterstoсk/FOTODOM

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