Gilead заключила соглашения о выпуске дженериков препарата для лечения ВИЧ

Компания Gilead Sciences сообщила о предоставлении бесплатных лицензий шести производителям дженериков на выпуск и продажу более дешевых аналогов препаратов для профилактики ВИЧ-инфекции в 120 странах с низким доходом и с доходом ниже среднего уровня.

Американская фармацевтическая компания также планирует поставлять оригинальный препарат ленакапавир в 18 стран, в том числе в Ботсвану, Эфиопию и Кению, до тех пор, пока в этих странах не появятся собственные производственные мощности для удовлетворения внутреннего спроса, сообщает Gilead. На эти страны приходится около 70% случаев заражения ВИЧ.

Gilead подписала лицензионные соглашения с индийскими компаниями Dr. Reddy’s Laboratories, Emcure Pharmaceuticals и Hetero Labs, а также с подразделением Viatris компании Mylan в США, египетской Eva Pharma и пакистанской Ferozsons Laboratories.

Соглашения были заключены под давлением со стороны активистов и правозащитных групп и предусматривают производство и поставки дженериков ленакапавира после прохождения соответствующей процедуры регистрации в 120 странах, включая Индию, Украину, Филиппины и Таиланд.

Однако правозащитная группа People’s Medicines Alliance выступила с критикой в адрес Gilead, соглашения которой не включали ряд стран, в частности, в Латинской Америке.

Ленакапавир еще не получил одобрения как препарат для профилактики ВИЧ-инфекции. Во многих странах, в том числе в США, он применяется в сочетании с другими антиретровирусными препаратами для лечения ВИЧ-инфекции с множественной лекарственной устойчивостью.

Соглашения распространяется на применение ленакапавира для лечения ВИЧ-инфекции с множественной лекарственной устойчивостью у взрослых, которые ранее получали другие лекарственные препараты.

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