Bristol Myers выиграла процесс по обвинению в нарушении условий сделки с Celgene

Bristol Myers Squibb выиграла судебный процесс по иску, поданному бывшими акционерами Celgene. Они утверждали, что компания, стремясь избежать выплат, предусмотренных условиями сделки, задержала подготовку противоопухолевого препарата Breyanzi и двух других препаратов к регистрации в США.

Окружной судья США Джесси Фурман заявил, что UMB Bank не получил полномочия представителя акционеров, обладающих правами на дополнительную плату при поглощении компании (CVR), поскольку его за его назначение проголосовало большинство акционеров-бенефициаров. Однако для предоставления UMB Bank соответствующих полномочий требовалось получить большинство голосов зарегистрированных владельцев акций.

По словам Фурмана, данная ошибка предопределила неудачу UMB в судебном процессе по иску, поданному банком от имени CVR-акционеров в июне 2021 года. Это произошло через несколько месяцев после смены представителя и через 17 месяцев после заключения сделки по приобретению компании Celgene за 80,3 млрд долларов США.

По условиям сделки, если в США до 31 декабря 2020 года будет одобрен препарат Breyanzi, а до 31 марта 2021 года — озанимод, Bristol Myers должна дополнительно выплатить CVR-акционерам по 9 долларов США за акцию, что в совокупности составляет 6,4 млрд долларов США.

Однако, по заявлению акционеров, Bristol Myers, стремясь избежать выплаты указанной суммы, задержала предоставление данных для регистрации препаратов и подготовку производственных объектов к проверке.

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) выдало разрешение на применение препарата Breyanzi для лечения неходжкинской лимфомы 5 февраля 2021 года.

remedium