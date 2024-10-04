Эстетрол- содержащий препарат Alyssa® одобрен в Японии

Компания Gedeon Richter объявила, что ее компания-партнер Fuji Pharma Co., Ltd. («Fuji»), получила одобрение Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии на комбинированный таблетированный препарат Alyssa® для лечения дисменореи. Препарат разработан в Японии.

Fuji получила права на разработку и коммерциализацию Alyssa® в Японии и регионе АSЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии) в результате соглашения, заключенного с дочерней компанией Gedeon Richter — Estetra SRL. В результате данного одобрения Estetra SRL получит выплату в размере 10 миллионов евро.

Комбинированный таблетированный препарат Alyssa® одобрен для лечения дисменореи и содержит дроспиренон и эстетрол (E4), натуральный эстроген, лицензию на который Fuji получила у Estetra SRL. Эстетрол (E4) является новым активным веществом в Японии. Доказано, что он селективно действует на рецепторы эстрогена, что может значительно улучшить состояние пациентов.

Компания Fuji готовится к выводу на рынок комбинированного таблетированного препарата FSN-013 под торговым наименованием Alyssa®, чтобы обеспечить пациенток с дисменореей новым методом лечения, который поможет им вести более здоровый и энергичный образ жизни.

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