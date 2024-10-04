Минздрав отозвал госрегистрацию Инванза и Вивитрола

Регистрационное удостоверение на Инванз в России принадлежит ООО «МСД Фармасьютикалс». Производством препарата в формате лиофилизата для приготовления раствора для инъекций в дозировке 1 г занимается французская компания «Фарева Мирабель» совместно с российским АО «Ортат».

Препарат применяется для лечения тяжелых и средней степени тяжести инфекционно-воспалительных заболеваний различных локализаций, вызванных чувствительными штаммами микроорганизмов. Регудостоверения на лекарства с таким же действующим веществом в России принадлежат АО «Фармасинтез», ООО «АлФарма», ООО «Промомед Рус» и другим компаниям.

Препарат Вивитрол используется в качестве одного из компонентов лечения алкогольной зависимости у пациентов, способных воздержаться от приема алкоголя перед началом лечения, а также предотвращения рецидива опиоидной зависимости после детоксикации. Держателем регистрационного удостоверения на Вивитрол выступает ООО «Джонсон & Джонсон». Выпуском препарата в форме порошка для приготовления суспензии для внутримышечного введения в дозировке 380 мг занимается «Силаг АГ» (Швейцария). Аналоги лекарства в виде таблеток и капсул в России зарегистрировало также госпредприятие «Московский эндокринный завод», а также «Русан Фарма Лтд» (Индия) и другие компании.

В середине сентября 2024 года Минздрав отозвал государственную регистрацию у четырех препаратов, используемых для терапии отечного синдрома, тошноты, рвоты, сезонного аллергического конъюнктивита. Была прекращена госрегистрация Диакарба (ацетазоламид), Метоклопрамида (метоклопрамид), Олофтадина ЭКО (олопатадин) и Нордитропина (соматропин).