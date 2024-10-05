Gilead предоставит ремдесивир для лечения лихорадки Марбург в Руанде

Компания Gilead Sciences предоставляет около 5000 флаконов противовирусного препарата ремдесивир фонду медицинского обеспечения Руанды для экстренного использования в связи со вспышкой лихорадки Марбург.

Поставки препарата осуществляются совместно с министерством здравоохранения Руанды и Африканским центром по контролю и профилактике заболеваний.

Ремдесивир был разработан для лечения лихорадки Эбола и использовался во время пандемии COVID-19. Однако, как заявил производитель, лихорадка Марбург не входит в число одобренных показаний к применению препарата, и его безопасность и эффективность против вируса, вызывающего данное заболевание, неизвестны.

Вспышка лихорадки Марбург в Руанде была зафиксирована в конце сентября и к настоящему времени унесла жизни 11 человек. Симптомы заболевания включают повышение температуры тела, сильные головные боли и общее недомогание.

Ранее министр здравоохранения Руанды заявил, что в ближайшие несколько недель в стране начнутся клинические исследования вакцин против вируса Марбург и препаратов для лечения заболевания.

Вирус Марбург, смертность от которого достигает 88%, передается людям от плодоядных летучих мышей и далее распространяется при контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей.

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