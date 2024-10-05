Британские пациенты с ожирением получат препарат Mounjaro компании Eli Lilly

Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) заявила, что почти четверть миллиона человек смогут получать препарат Mounjaro от Eli Lilly в рамках трехлетней программы.

Mounjaro, представленный в США под торговой маркой Zepbound, сначала получат пациенты, страдающие, помимо ожирения, еще тремя заболеваниями, связанными с избыточной массой тела.

В числе таких заболеваний указаны гипертензия, апноэ сна, сердечно-сосудистые заболевания и отклонения уровней липидов от нормы.

В дальнейшем препарат смогут получить пациенты с двумя из указанных заболеваний, а затем — с одним.

Данная программа была представлена в заявлении, поданном NHS в Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE).

В рамках программы NHS проведет тестирование новых сервисов распределения лекарственных препаратов, в том числе основанных на цифровых технологиях, и выберет наиболее эффективный по стоимости.

Пациенты будут получать препарат в составе комплексной программы, которая включает консультации по питанию и физической активности в клиниках первичной или специализированной медицинской помощи.

remedium