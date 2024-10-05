Российская компания «Альбоген» запатентовала семь новых антибиотиков

Российская биотехнологическая компания «Альбоген» сообщила о получении патентов на семь новых антибиотиков. Эти соединения были разработаны с использованием собственной платформы компании, основанной на технологии искусственного интеллекта для создания пептидных лекарственных препаратов. Разработанные антибиотики находятся на ранней стадии исследований. Компания провела первичные испытания, подтверждающие их активность против бактерий, устойчивых к антибиотикам.

«Сейчас мы сосредоточены на дальнейшем изучении свойств этих соединений», — поясняет Альберт Болатчиев, CEO и основатель компании «Альбоген». — Мы оцениваем их стабильность, токсичность и фармакокинетику. Эти данные критически важны для определения потенциала молекул как кандидатов в лекарственные препараты».

Болатчиев отмечает, что процесс разработки новых антибиотиков с использованием их технологии значительно быстрее и экономичнее традиционных методов: «Наша платформа позволяет генерировать и оценивать большое количество потенциальных молекул, выбирая наиболее перспективные для дальнейших исследований. Это существенно ускоряет процесс поиска эффективных соединений».

Компания планирует продолжить работу над запатентованными соединениями, чтобы определить их потенциальные области применения и оценить перспективы для дальнейшей коммерциализации. «Альбоген» рассматривает возможности сотрудничества с крупными фармацевтическими компаниями для проведения дальнейших исследований и возможного вывода препаратов на рынок. Разработка новых антибиотиков является важным направлением в борьбе с растущей проблемой антибиотикорезистентности. По мнению экспертов, появление новых классов антибактериальных препаратов может помочь в лечении инфекций, вызванных устойчивыми к существующим антибиотикам бактериями.

«Помимо антибиотиков, мы активно работаем над созданием противоопухолевых и противовирусных препаратов, — рассказывает Альберт Болатчиев. — Наша технология позволяет анализировать протеомы различных организмов в поисках потенциально активных пептидов. Например, мы обнаружили несколько молекул в протеоме голого землекопа, которые показали активность против различных типов опухолей».

Компания сотрудничает с рядом российских научных организаций, включая Центр клинической фармакологии и фармакотерапии, Ставропольский государственный медицинский университет и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова. Эти партнерства позволяют проводить широкий спектр исследований, от экспериментов in vitro до испытаний на лабораторных животных.

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