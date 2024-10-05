ВОЗ одобрила первый ПЦР-тест для диагностики mpox в экстренном порядке
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила первый ПЦР-тест на вирус оспы обезьян (mpox) для экстренного использования, разработанный Abbott Laboratories. Тест Alinity m MPXV предназначен для выявления ДНК вируса mpox в образцах с кожных поражений, сообщает агентство Reuters. ВОЗ также рассматривает другие диагностические тесты для включения в список экстренного использования (EUL) и ведет переговоры с производителями, такими как Roche и Labcorp, для расширения доступности диагностики mpox.
Процедура экстренного использования EUL под управлением ВОЗ предназначена для ускоренной оценки диагностических тестов, вакцин и терапевтических средств в чрезвычайных ситуациях. Она позволяет использовать медицинские продукты, которые еще не лицензированы, но продемонстрировали эффективность на основании оценки риска и безопасности. Помимо теста Abbott, ВОЗ активно оценивает еще другие диагностические средства для включения в список экстренного использования. Организация ведет переговоры с Roche и Labcorp.
Ранее ВОЗ заявила, что штаммы COVID-19, включая сублинии омикрон-варианта, продолжают циркулировать по всему миру без явных признаков сезонности.
gxpnews