ВОЗ одобрила первый ПЦР-тест для диагностики mpox в экстренном порядке

Процедура экстренного использования EUL под управлением ВОЗ предназначена для ускоренной оценки диагностических тестов, вакцин и терапевтических средств в чрезвычайных ситуациях. Она позволяет использовать медицинские продукты, которые еще не лицензированы, но продемонстрировали эффективность на основании оценки риска и безопасности. Помимо теста Abbott, ВОЗ активно оценивает еще другие диагностические средства для включения в список экстренного использования. Организация ведет переговоры с Roche и Labcorp.

Ранее ВОЗ заявила, что штаммы COVID-19, включая сублинии омикрон-варианта, продолжают циркулировать по всему миру без явных признаков сезонности.

gxpnews