AbbVie снижает прогноз прибыли на 2024 год из-за расходов на НИОКР

Компания AbbVie объявила о снижении прогноза скорректированной прибыли на 2024 год. Производитель лекарств пояснил, что это решение связано с расходами на исследования и разработки (НИОКР) и инвестициями в приобретение активов, которые в сумме составили $82 млн. В результате годовая скорректированная прибыль на акцию ожидается в диапазоне от $10,67 до $10,87, что немного ниже предыдущего прогноза в $10,71 и $10,91.

До этого аналитики London Stock Exchange Group прогнозировали прибыль на уровне $10,88 за акцию. Такое снижение прогнозов отражает влияние дополнительных расходов, связанных с сотрудничеством и лицензионными соглашениями, которые AbbVie взяла на себя в течение года. В частности, компания также понизила прогноз прибыли за третий квартал, ожидая скорректированную прибыль на акцию в пределах $2,88-2,92 вместо ранее озвученных $2,92-2,96.

Ранее AbbVie подала в суд иск с жалобой на производителя средств для лечения рака BeiGene, обвинив его в краже информации, составляющей коммерческую тайну.

gxpnews