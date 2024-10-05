Аптеки не хотят брать просрочку

Проблему утилизации просроченных лекарственных средств никак не удается решить. Большинство людей просто выбрасывают просроченные лекарства в мусор, не задумываясь о том, какой вред они нанесут себе. Возможным вариантом могла бы стать утилизация просроченных препаратов через аптеки, как это уже делается в большинстве стран. Но 80% фармацевтов не готовы взять на себя такие обязанности, показывает опрос, проведенный в сообществе «Фарма РФ».

Одним из самых серьезных последствий неправильной утилизации медикаментов является загрязнение водных ресурсов. Лекарства, выброшенные в мусор, попадают в почву и канализационную систему. Но традиционные очистные сооружения не предназначены для удаления фармацевтических веществ из воды. В результате они оказываются в реках, озерах, а дальше ‒ в питьевой воде. Химические вещества накапливаться в почве и растениях, попадая в пищевую цепочку. Загрязненная почва наносит вред растениям, животным и людям.

Одно из наиболее опасных последствий неправильной утилизации лекарств ‒ антибиотикорезистентность. Попавшие в окружающую среду антибиотики способствуют развитию устойчивых штаммов бактерий. Проблема антибиотикорезистентности признана ВОЗ одной из глобальных угроз здоровью.

Медикаменты, содержащие гормоны, такие как противозачаточные средства и стероиды, могут приводить к эндокринным нарушениям у людей, если попадают в питьевую воду.

В некоторых странах уже накоплен опыт сбора у населения и утилизации лекарственных препаратов. Как правило, в цепочке задействованы государство, аптеки и фармкомпании. Например, в Бельгии при населении в 12 млн человек в год образуется 700 т просроченных лекарств. Фармацевтические отходы должны возвращаться исключительно в общественные аптеки. То же происходит в Норвегии, Франции, Нидерландах, Италии, Швейцарии и США.

В Германии единого регламента нет. В 80% регионов обычные бытовые отходы после сортировки сжигаются, один из рекомендуемых способов утилизации просроченных лекарств ‒ выбрасывать вместе с такими отходами. В некоторых местах есть пункты сбора просроченных лекарств, а также специальные компании, которые занимаются их утилизацией.

Депутат Госдумы Николай Валуев недавно предложил аналогичный сценарий: обязать аптеки принимать просроченные лекарства от граждан. По его словам, в России образуется около 3 млн т медицинских отходов, из которых более 70% схожи с твердыми коммунальными отходами, а 25% относятся к опасным.

Но 80% опрошенных сообществом «Фарма РФ» фармацевтов не готовы взять на себя обязанность принимать у населения просроченные препараты. А 75% не считает, что такие меры могут помочь решить проблемы фармацевтических отходов.

Большинство (66%) опрошенных фармацевтов не поддерживают эту инициативу. При этом 14% согласны с тем, что инициатива правильная, но считают ее нереализуемой. Еще 17% считают, что принимать у граждан просроченные препараты возможно, но только при определенных условиях.

22% готовы принимать препараты, но только если утилизацией будут заниматься специализированные организации. Еще 16% согласились бы при условии, что аптекам компенсируют расходы по последующей утилизации ЛС. 14% опрошенных были бы согласны принимать просроченные ЛС, если не потребуется вносить данные о них в систему МДЛП. 13% готовы, но только за дополнительную доплату. А 23% не готовы ни при каких условиях.

Методология: опрос проходил в сообществе «Фарма РФ» с 26 августа по 9 сентября, в нем принял участие 401 человек.

gxpnews