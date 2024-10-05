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Центр лекобеспечения впервые закупит «Ултомирис» и «Идельвион» для фонда «Круг добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку шести препаратов для благотворительного фонда «Круг добра», пишет «ФВ». Впервые будут закуплены такие препараты, как равулизумаб (торговое наименование ЛС «Ултомирис») и албутрепенонаког альфа (торговое наименование «Идельвион»).

Препараты предназначены для лечения детей с редкими и тяжелыми заболеваниями:

  • соматропин для детей с синдромом Шерешевского – Тернера;
  • аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера;
  • карглумовая кислота для лечения гипераммониемии у детей;
  • селексипаг для пациентов с легочной артериальной гипертензией;
  • албутрепенонаког альфа для лечения гемофилии В;
  • равулизумаб для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома.

Как сообщалось ранее, препараты «Ултомирис» и «Идельвион» были одобрены попечительским советом фонда «Круг добра» в июле 2024 года, а нынешние аукционы стали первыми, на которых их поставка была официально объявлена.

МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Соматропин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5,33 мг (16 МЕ), и/или 6,67 мг (20 МЕ), и/или раствор для подкожного введения, 5 мг/мл (15 МЕ/мл) – 6,7 мг/мл 2685 мл 220,00 590 700,00 09.10.2024
2 Равулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/мл 54 мл 66 932,06 3 614 331,24 11.10.2024
3 Аталурен, порошок для приема внутрь, 1000 мг 48 480 г лекарственной формы 25 813,37 1 251 432 177,60 21.10.2024
4 Аталурен, порошок для приема внутрь, 125 мг 585 г лекарственной формы 25 813,37 15 100 821,45 11.10.2024
5 Карглумовая кислотатаблетки диспергируемые, 200 мг 240 табл. (шт.) 6499,16 1 559 798,40 10.10.2024
6 Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг 1440 табл. (шт.) 2723,22 3 921 436,80 11.10.2024
7 Албутрепенонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ 291 000 ЕД* 319,61 93 006 510,00 14.10.2024
8 Албутрепенонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ 210 000 ЕД 319,61 67 118 100,00 14.10.2024

* Единица действия биологической активности (ЕД).

gxpnews

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4 октября, 2024 | Просмотров: 102