Центр лекобеспечения впервые закупит «Ултомирис» и «Идельвион» для фонда «Круг добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку шести препаратов для благотворительного фонда «Круг добра», пишет «ФВ». Впервые будут закуплены такие препараты, как равулизумаб (торговое наименование ЛС «Ултомирис») и албутрепенонаког альфа (торговое наименование «Идельвион»).

Препараты предназначены для лечения детей с редкими и тяжелыми заболеваниями:

соматропин для детей с синдромом Шерешевского – Тернера;

аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера;

карглумовая кислота для лечения гипераммониемии у детей;

селексипаг для пациентов с легочной артериальной гипертензией;

албутрепенонаког альфа для лечения гемофилии В;

равулизумаб для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома.

Как сообщалось ранее, препараты «Ултомирис» и «Идельвион» были одобрены попечительским советом фонда «Круг добра» в июле 2024 года, а нынешние аукционы стали первыми, на которых их поставка была официально объявлена.