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Центр лекобеспечения впервые закупит «Ултомирис» и «Идельвион» для фонда «Круг добра»
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку шести препаратов для благотворительного фонда «Круг добра», пишет «ФВ». Впервые будут закуплены такие препараты, как равулизумаб (торговое наименование ЛС «Ултомирис») и албутрепенонаког альфа (торговое наименование «Идельвион»).
Препараты предназначены для лечения детей с редкими и тяжелыми заболеваниями:
- соматропин для детей с синдромом Шерешевского – Тернера;
- аталурен для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера;
- карглумовая кислота для лечения гипераммониемии у детей;
- селексипаг для пациентов с легочной артериальной гипертензией;
- албутрепенонаког альфа для лечения гемофилии В;
- равулизумаб для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома.
Как сообщалось ранее, препараты «Ултомирис» и «Идельвион» были одобрены попечительским советом фонда «Круг добра» в июле 2024 года, а нынешние аукционы стали первыми, на которых их поставка была официально объявлена.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Соматропин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5,33 мг (16 МЕ), и/или 6,67 мг (20 МЕ), и/или раствор для подкожного введения, 5 мг/мл (15 МЕ/мл) – 6,7 мг/мл
|2685 мл
|220,00
|590 700,00
|09.10.2024
|2
|Равулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/мл
|54 мл
|66 932,06
|3 614 331,24
|11.10.2024
|3
|Аталурен, порошок для приема внутрь, 1000 мг
|48 480 г лекарственной формы
|25 813,37
|1 251 432 177,60
|21.10.2024
|4
|Аталурен, порошок для приема внутрь, 125 мг
|585 г лекарственной формы
|25 813,37
|15 100 821,45
|11.10.2024
|5
|Карглумовая кислота, таблетки диспергируемые, 200 мг
|240 табл. (шт.)
|6499,16
|1 559 798,40
|10.10.2024
|6
|Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мкг
|1440 табл. (шт.)
|2723,22
|3 921 436,80
|11.10.2024
|7
|Албутрепенонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ
|291 000 ЕД*
|319,61
|93 006 510,00
|14.10.2024
|8
|Албутрепенонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
|210 000 ЕД
|319,61
|67 118 100,00
|14.10.2024
* Единица действия биологической активности (ЕД).
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