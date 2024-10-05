ЛП Opdivo от BMS получил одобрение FDA для лечения НМРЛ

Препарат Opdivo компании Bristol-Myers Squibb (ингибитор PD-1/L1) получил ключевое одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для расширенного использования в лечении немелкоклеточного рака легких (НМРЛ). ЛП можно использовать как в комбинации с химиотерапией перед операцией, так и в качестве монотерапии после операции для пациентов с резектабельным НМРЛ, у пациентов без мутаций рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) или перестроек киназы анапластической лимфомы (ALK).

Одобрение препарата делает Opdivo единственным ингибитором PD-1, который может использоваться как для неоадъювантной терапии, так и для периоперационного лечения резектабельного НМРЛ. Это важно, так как от 30 до 50% пациентов с резектабельным НМРЛ сталкиваются с рецидивом после операции.

Решение FDA основано на результатах исследования CHECKMATE 77T, в котором использование Opdivo продемонстрировало значительное снижение риска рецидива опухоли, прогрессирования заболевания или смерти у пациентов с ранней стадией НМРЛ. Результаты исследования показали, что комбинация Opdivo с предоперационной химиотерапией была значительно более эффективной, чем использование только химиотерапии с последующей операцией и плацебо.

Opdivo уже ранее получил признание в области онкологии, когда в 2022 году стал первым препаратом, одобренным для неоадъювантной терапии при НМРЛ. Исследование CHECKMATE 816 показало, что использование Opdivo в комбинации с химиотерапией до операции снижает риск рецидива на 37% по сравнению с химиотерапией в одиночку. С новым одобрением Opdivo продолжает укреплять свою позицию на рынке.

Так, ЛП присоединяется к конкурентам на рынке, таким как Imfinzi от AstraZeneca и Keytruda от Merck (также получили одобрение для лечения ранней стадии НМРЛ). Тем не менее Opdivo отличается тем, что является единственным препаратом, который одобрен для использования как до, так и после хирургического вмешательства, что делает его уникальным инструментом в борьбе с немелкоклеточным раком легких.

gxpnews