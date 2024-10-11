Illumina представила компактное недорогое устройство для секвенирования

Производитель медицинского оборудования Illumina анонсировал выпуск новой серии недорогих настольных секвенаторов. Благодаря данной разработке генетический анализ станет доступным для большего числа исследовательских и испытательных лабораторий.

Секвенаторы нового поколения MiSeq предназначены для определения последовательностей ДНК или РНК при изучении генетических вариаций и диагностики редких генетических заболеваний.

В отличие от устройств NovaSeq X, которые по размерам не уступают копировальным аппаратам Xerox и применяются для глубокого секвенирования, новые системы MiSeq i100 можно размещать на рабочих столах. В связи с этим небольшие лаборатории, которые для проведения секвенирования обращаются в сторонние компании, получат возможность выполнять данные исследования собственными силами.

Вместе с тем акции компании на торгах упали на 1,3%. «Вместо революционной разработки компания представила инструмент, основанный на уже имеющейся технологии, использованной при создании платформы NovaSeq X», — отметила аналитик Morningstar Джули Аттербэк.

По словам аналитика Evercore ISI Виджея Кумара, новое устройство не соответствует ожиданиям инвесторов.

Стоимость системы NovaSeq X на американском рынке составляет около 1 млн долларов США, тогда как MiSeq i100 можно приобрести по цене 49 тыс. долларов США.

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