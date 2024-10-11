Антимонопольное расследование в отношении Novartis в Швейцарии закрыто

Швейцарская антимонопольная комиссия (The Competition Commission – COMCO) прекратила расследование против компании Novartis по поводу возможного использования «блокирующих» патентов, сообщает Reuters.

«Расследование показало, что действия Novartis в конечном итоге были обычной практикой в ​​области патентного права и, кроме того, не подтвердили вышеуказанные признаки незаконного ограничения конкуренции», – говорится в заявлении.

COMCO начала расследование в сентябре 2022 года, чтобы определить, намеревался ли фармацевтический гигант незаконно защитить свои лекарства, подавая различные иски о нарушении патентных прав. В компании тогда заявляли, что начало расследования не означает наличия нарушений или будущих финансовых последствий. «Novartis сотрудничает с властями и уверена, что разъяснит законность своей позиции», – говорилось в сообщении.

gxpnews