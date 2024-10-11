ViiV Healthcare увеличит поставки ЛП от ВИЧ в страны с низким и средним доходом

ViiV Healthcare объявила о планах утроить ежегодные поставки препарата Apretude (каботегравир) для профилактики ВИЧ-инфекции до контакта (PrEP) до не менее двух миллионов доз. Дозы лекарств будут поставляться в страны с низким и средним уровнем дохода в течение 2025-2026 годов. Это в том числе Малави, Зимбабве, Эсватини и Украина.

Стратегия компании направлена ​​на максимизацию быстрого доступа и охвата населения с самыми высокими неудовлетворенными потребностями на устойчивой основе посредством партнерств и интеграции в существующие медицинские услуги и программы профилактики ВИЧ.

После одобрения Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) препарата под торговой маркой Apretude в декабре 2021 года ViiV отдала приоритет подаче заявок в регулирующие органы в странах с самым высоким уровнем заболеваемости ВИЧ. Apretude показан для профилактики заражения ВИЧ-1 половым путем у взрослых и подростков весом не менее 35 кг.

gxpnews