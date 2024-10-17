«Инфаприм» инвестирует 4 млрд рублей в модернизацию производства энтерального питания

Оператор уже ввел в эксплуатацию новые площади, которые позволили увеличить производственные мощности в три раза – ежегодно там смогут выпускать до 15 тысяч тонн заменителей грудного молока.

В новых производственных корпусах дополнительно создадут около 50 рабочих мест. Завершить реконструкцию и начать выпуск продукции планируют во II квартале 2026 года. На первом этапе предприятие сможет производить до 3 млн литров энтерального питания в год, с учетом сухих продуктов в жидком эквиваленте.

«Инфаприм» около 40% произведенной на заводе продукции экспортирует в страны СНГ. Например, на данный момент доля компании на рынке сегмента сухих смесей в Таджикистане составляет более 30%. Компания выпускает энтеральное питание для детей и взрослых, специализированные смеси для детей, имеющих генетические заболевания, всего более 150 наименований продукции, которую поставляют в 12 стран.

По данным Rusprofile, ЗАО «Инфаприм» зарегистрировано в Истре Московской области в 2012 году. Основным видом деятельности компании является производство детского питания и диетических пищевых продуктов. Информация о владельцах не раскрывается. Выручка юрлица в 2023 году составила 5,8 млрд рублей, чистая прибыль – 364 млн рублей.

Согласно данным официального сайта компании, на заводе «Инфаприм» производят сухие смеси линейки Nutrien, в том числе полуэлементные, направленного действия и для детского питания, а также энтеральное питание для пациентов с заболеваниями печени, легких и почек.

Продукция компании «Инфаприм» входит в перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов. Например, в список включено специализированное питание для детей раннего возраста «Nutrilak Premium Безлактозный». В сентябре 2024 года Правительство РФ добавило в перечень три позиции, в том числе сухую смесь «Алфаре Гастро (Alfare Gastro) с олигосахаридами грудного молока» для нутритивной поддержки страдающих муковисцидозом детей.