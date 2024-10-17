«Росатом» вложил 2 млрд рублей в разработку отечественного аппарата для гемодиализа

Прибор создан по классической схеме моноблока с перфузионной и диализной частью со съемным диализатором. В аппарате реализовано лазерное измерение скорости ультрафильтрации и обеспечивается более высокая ламинарность потока крови. Аппарат предназначен для заместительной почечной терапии пациентов при хронической или острой почечной недостаточности, а также гемодиафильтрации в условиях клиник и больниц.

Контракт на проведение опытно-конструкторских работ «Русатом РДС» заключил с подведомственным РФЯЦ-ВНИИЭФ в декабре 2022 года. Предполагалось, что до 1 октября 2023 года предприятие должно было разработать проект и провести исследовательские работы, а к середине 2024 года – представить опытный пилотный экземпляр аппарата. Изготовление и испытание трех образцов для регистрации прибора предполагалось завершить до конца 2025 года, а получить регудостоверение – до середины 2025 года. Однако работы шли с опережением графика – первый прототип прибора был представлен летом 2023 года. Ожидается, что серийное производство устройств стартует в IV квартале 2024 года.

Наладить выпуск изделий предполагается на базе технопарка «Саров» в Нижегородской области. Таргет по выручке предприятия в 2030 году установлен на уровне 10,5 млрд рублей. В компании рассчитывают, что получить долю рынка поможет более широкий функционал прибора и ценовое преимущество. Расходные материалы к аппарату (магистрали, диализаторы, иглы и другие) будут поставлять предприятия группы компаний «Фармасинтез».

«Русатом РДС» – отраслевой интегратор ГК «Росатом» в области производства техники и электроники. Дивизион занимается и другими исследовательскими работами в области медицины, например, в части биоразлагаемых имплантов и высокотехнологичной медтехники. Так, дивизион до конца 2024 года намерен представить пилотный вариант первого отечественного компьютерного томографа, созданного на базе российского излучателя. Общий чек проекта не раскрывается, однако разработка только рентгеновского излучателя оценивалась в 1,193 млрд рублей.

Фото: Русатом РДС

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