Бурятия развивает инфраструктуру для исследования лекарственных растений

В 2025 году в Бурятии планируется открытие специализированных лабораторий, предназначенных для обработки и оценки качества лекарственных растений. Данную информацию предоставила ТАСС Евгения Лудупова, заместитель председателя правительства республики и региональный министр здравоохранения.

Согласно заявлению Лудуповой, в начале следующего года на базе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В. Р. Филиппова будут введены в эксплуатацию научно-производственная лаборатория глубокой переработки лекарственного сырья и лаборатория лекарственных трав. Эти объекты позволят проводить анализ растительного сырья на содержание различных компонентов, осуществлять его переработку и производить экспериментальные партии биологически активных добавок, чайных напитков, экстрактов и сиропов-бальзамов с использованием растений Байкальской природной территории.

В проекте принимает участие Центр восточной медицины, специализирующийся на фитотерапии. В арсенале врачей центра имеется 50 готовых фитосборов и 100 моносборов. Новая лаборатория предоставит возможность проводить испытания качества лекарственного растительного сырья в соответствии с государственной фармакопеей РФ непосредственно в Улан-Удэ.

Лудупова считает, что открытие лаборатории и экспериментальной производственной площадки станет значимым этапом в развитии биофармацевтического кластера Бурятии.

В республике широко применяются лекарственные растения, в том числе эмчи-ламами (буддийские священнослужители-врачеватели) и в Центре восточной медицины – уникальном государственном медицинском учреждении России, объединяющем методы современной и традиционной медицины.

Центр предлагает пациентам различные виды терапии, включая рефлексотерапию, мануальную терапию, фито- и гирудотерапию, массаж, а также климатотерапию с использованием минеральных ванн, отваров из лекарственных трав, гидромассажа и грязелечения. Модернизация инфраструктуры этого медицинского центра включена в мастер-план Улан-Удэ.

gxpnews