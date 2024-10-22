FDA одобрило препарат от Astellas для лечения рака желудка

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило препарат Vyloy (золбетуксимаб) от компании Astellas для лечения одного из видов рака желудка.

Vyloy предназначен для применения в сочетании с химиотерапией у пациентов с раком гастроэзофагеального перехода.

По данным Американского общества по борьбе с онкологическими заболеваниями, на долю рака желудка приходится около 1,5% от общего числа новых случаев рака, ежегодно диагностируемых в США.

Как сообщает Astellas, Vyloy поступит в продажу приблизительно через 6–12 рабочих дней. Его рекомендуемая розничная цена составит 1600 долларов США за флакон 100 мг. При этом стоимость курса лечения из расчета на одного пациента может варьироваться.

В марте Vyloy был одобрен в Японии. Он стал первыми в мире препаратом для таргетной терапии, направленной против белков, экспрессируемых на мембране опухолевых клеток при раке желудка.

Великобритания зарегистрировала препарат в августе для применения у пациентов с неоперабельным или метастатическим раком желудка или гастроэзофагеального перехода.

Золбетуксимаб представляет собой моноклональное антитело, которое способно прикрепляться к опухолевой клетке и вызывать иммунные реакции, направленные на уничтожение опухоли. В сочетании с другими химиотерапевтическими препаратами препарат способствует повышению показателей выживаемости, о чем свидетельствуют результаты исследований III фазы.

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