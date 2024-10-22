ЦВ «Протек» начал тестировать работу по электронной транспортной накладной с аптеками

На сегодняшний день ЦВ «Протек» (дистрибьюторский сегмент ГК «Протек») по всем бизнес-направлениям активно внедряет использование электронной транспортной накладной. Применительно для внутренних перемещений между складами проект находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации, сообщил начальник отдела логистики Сергей Алексеев, выступая на VI конференции «Логистика лекарственных средств». Мероприятие прошло 18 октября в Москве.

«В проекте по данному направлению участвует 11 складов компании из 12, подключено 10 перевозчиков», — пояснил спикер.

«Совместно с другой дочерней компанией Группы компаний “Протек” — “Ригла” мы начали реализовывать схему, в рамках которой при отгрузке товара со склада дистрибьютора на портале клиента формируется QR-код для подтверждения доставки товара перевозчиком, водителем. Водитель с помощью мобильного приложения сканирует QR-код, подтверждая доставку заказа в аптеку. Далее в течение определенного промежутка времени — это настраиваемый параметр, мы пока рассматриваем 30 минут — сотрудник аптеки вносит информацию о соответствии или несоответствии доставленного товара заказу и данным в накладной. В центральном офисе аптечной сети появляется сообщение о необходимости подписать титул в качестве грузополучателя. Далее документ подписывает перевозчик», — рассказал Сергей Алексеев.

При приемке товаров от поставщиков («Протек» выступает в роли грузополучателя), на текущем этапе дистрибьютор решает задачу автоматизации процесса подписания электронной транспортной накладной в корпоративном программном обеспечении.

ЦВ «Протек» завершил тестирование обращения электронных транспортных накладных при самовывозе товара со склада поставщика. «Сложность самовывоза в том, что на складе отправителя получатель становится собственником груза. Продавец не заказывает транспорт, соответственно, ничего не знает о машине, о водителе, не владеет данными перевозчика. Сейчас мы дорабатываем ПО в этом направлении бизнеса», — уточнил Сергей Алексеев.

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