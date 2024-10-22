Росздравнадзор зарегистрировал систему непрерывного мониторинга глюкозы Syai Х1

Syai Х1 — система непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) третьего поколения — получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Устройство будет выведено на рынок российским фармдистрибьютором «Ирвин» при поддержке биофармацевтической компании AstraZeneca. Ожидается, что Syai Х1 поступит в продажу в декабре 2024 года.

Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта Syai Х1 позволит более точно измерять уровень глюкозы у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся на инсулинотерапии. Используя технологию НМГ реального времени, Syai Х1 сможет передавать данные на смартфон автоматически и непрерывно каждые пять минут в течение всего двухнедельного срока действия датчика. Это позволит пациенту круглосуточно отслеживать уровень глюкозы без необходимости дополнительного считывания информации с датчика.

Врач, в свою очередь, получит возможность непрерывно наблюдать за состоянием пациента, что позволит исключить нежелательные события, связанные с изменением уровня глюкозы и, как следствие, будет способствовать совершенствованию оказания медицинской поддержки.

Еще одно преимущество устройства — компактный размер (меньше 5-рублевой монеты), а также водонепроницаемость, что особенно актуально для детей и людей, ведущих активный образ жизни.

С помощью мобильного приложения Syai Tag — компонента новой системы НМГ — пациент в любое время сможет отследить изменения уровня глюкозы, внести данные по приёму пищи, физической нагрузке, лекарственной и инсулинотерапии. После 14 дней использования приложения пациентам будет доступен детализированный отчет, демонстрирующий, как связаны гипо- или гипергликемия с активностями, отображенными в журнале. Также в приложении будут доступны рекомендации по диетотерапии и физической нагрузке.

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