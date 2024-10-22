Фармкомпаниям дадут больше времени на регистрацию лекарств по процедуре ЕАЭС

ЕЭК может продлить переходный период регистрации лекарств по правилам ЕАЭС. Поправки, предполагающие отсрочку до пяти лет для не завершивших процедуру признания лекарств, предлагают внести в Решение Совета комиссии № 78. Согласно действующим правилам, переход на наднациональный уровень регистрации должен осуществиться до конца 2025 года. Однако сложившаяся на сегодняшний день ситуация говорит о недостаточной готовности отрасли к столь скорому переходу. В мае 2024 года доля приведенных в соответствие с правилами Союза регистрационных удостоверений в референтных странах составляла только 46%, говорят участники рынка.

Переходный момент

В Решение Совета ЕЭК № 78 «Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств» могут внести изменения, предусматривающие продление действия национальных процедур регистрации и более гибкий порядок приведения досье в соответствие с правом ЕАЭС.

Так, для лекарственных препаратов, которые до конца 2025 года не завершили процедуру приведения в соответствие в референтном государстве, предлагается продлить действие национальных регистрационных удостоверений в заявленных референтных государствах на срок до трех лет. Также два дополнительных года действия РУ предлагается добавить для проведения процедуры признания в государствах признания. Таким образом, отсрочка по переходу на наднациональные правила регистрации для таких препаратов может суммарно составить пять лет. А для завершивших процедуру приведения в соответствие – два года. Они будут даны для выполнения всех необходимых процедур в государствах признания. Об этом сообщили в Ассоциации международных фармацевтических производителей (АМФП) в рамках конференции «Единый рынок лекарственных средств ЕАЭС».

По словам председателя регуляторного комитета АМФП Анны Лахтановой, соответствующие правки в Решение № 78 были разработаны и согласованы в конце сентября на 112-м заседании рабочей группы по формированию общих подходов обращения ЛС Союза.

Согласно действующим соглашениям, заключенным на уровне Союза, переход от регистрации лекарств по национальным правилам к их регистрации по правилам ЕАЭС должен осуществиться до 31 декабря 2025 года. То есть с 1 января 2026 года все регистрационные удостоверения на лекарственные средства, выданные в соответствии с национальным законодательством государств – членов ЕАЭС, будут аннулированы.

Регистрация является одним из основных шагов для доступа препаратов на рынок. Без действующего регистрационного удостоверения препараты не могут обращаться на рынках стран – участниц Союза. Подаче заявки на регистрацию предшествует тщательная подготовка досье и приведение документов в соответствие с требованиями ЕАЭС. Этот процесс не только энергозатратный, но и достаточно длительный. Сама процедура регистрации также занимает от нескольких месяцев до года.

Наша доля

Изменения необходимы из-за того, что сложившаяся сегодня ситуация с регистрацией лекарственных препаратов по правилам ЕАЭС не дает уверенности в том, что до 31 декабря 2025 года все лекарственные препараты, представленные на рынках стран – членов ЕАЭС, успеют пройти необходимые процедуры. В связи с этим у представителей регуляторных органов и у участников рынка возникают вполне обоснованные опасения по поводу доступности лекарств для населения после наступления 2026 года.

Согласно данным АМФП, на май 2024 года доля приведенных в соответствие регистрационных удостоверений в референтных странах среди участников ассоциации составляла только 46%. По прогнозам, к окончанию переходного периода (декабрь 2025 года) она составит 71%.

При этом значительную часть приведенных в соответствие удостоверений сейчас обеспечивают фармпроизводители из России. Так, к примеру, в Республике Беларусь к октябрю в соответствие с правилами Союза было приведено лишь 9,5% ЛС, еще примерно столько же находится на экспертизе, поделилась представитель регулятора Республики Беларусь Ольга Хлебоказова. Другие страны Союза показывают еще более тревожную динамику. В начале 2024 года в Казахстане из свыше 7400 наименований лекарственных средств только 361 было приведено в соответствие с правилами ЕАЭС (менее 5%), в Армении также только 7% от общего объема лекарственного ассортимента, представленного на рынке, приведено в соответствие с правилами Союза.

Как отмечал ранее директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков, у значительного количества препаратов регистрационные досье действуют до 2025 года. «Важный вопрос – как обеспечить доступность лекарственных средств по истечении срока регистрации. С учетом того, что Россия рассматривается компаниями-производителями как приоритетная, референтная страна для новых регистраций и для подачи документов на гармонизацию в соответствии с правом ЕАЭС, регуляторные органы РФ перегружены заявками».

Тем не менее, по словам участников конференции, вносимые изменения оставляют нерешенными некоторые вопросы. В частности, не ясна логика решения, согласно которому компании, уже прошедшие процедуру приведения в соответствие, получают лишь два года отсрочки для решения всех вопросов в государствах признания. Это кажется несправедливым, с учетом того, что такие компании показывают себя более благонадежными и ответственными, в отличие от тех, которые не успевают завершить процедуры до конца 2025 года, отметили представители отрасли. Также, по их словам, сейчас в предлагаемых изменениях нет четкого ответа на вопрос, что делать компаниям в случае отказа от выдачи регистрационного удостоверения. Все эти вопросы необходимо решить до вступления изменений в силу, заключили участники рынка.

gxpnews