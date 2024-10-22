Минпромторг поддержит проект по выпуску коллагена из продукции оленеводства в НАО

Министерство промышленности и торговли выразило готовность оказать содействие в реализации проекта по строительству фармацевтического предприятия на территории Ненецкого автономного округа (АО). Данное решение было достигнуто в ходе рабочей встречи между губернатором НАО Юрием Бездудным и заместителем министра Иваном Куликовым.

В процессе обсуждения перспектив экономического развития региона особое внимание было уделено вопросу создания производства, специализирующегося на глубокой переработке вторичной продукции оленеводства в медицинский коллаген.

Юрий Бездудный подчеркнул значимость поддержки Минпромторга в реализации данного проекта, отметив его потенциал для увеличения доходов оленеводов и решения проблемы утилизации отходов. Как отмечает пресс-служба администрации региона, производство будет ориентировано на переработку костей, шкур и рогов северного оленя.

Исполнителями проекта выступят компании «Смарт-Биотех» и «СКИА», с которыми ранее было подписано соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. После завершения этапа проектирования и уточнения бизнес-модели планируется проведение дополнительных консультаций на площадках Министерства промышленности и торговли РФ.

В пресс-службе отмечают, что реализация данного проекта позволит создать в Ненецком АО уникальное производство, привлечь инвестиции и обеспечить дополнительные рабочие места для местного населения. Программа трудоустройства предусматривает обучение и переподготовку кадров для работы на новом предприятии.

Ранее в Россельхознадзоре заявили о необходимости ужесточения политики в области регулирования рынка биологически активных добавок с компонентами животного происхождения. Такие ингредиенты не проходят необходимый ветеринарный контроль и могут представлять опасность для здоровья потребителей, считает глава ведомства Сергей Данкверт. В пример он привел пищевые добавки с пантами.

«Движения ветеринарных документов по пантокрину (сухая кровь, порошок из рогов марала) нет. Значит, ветеринарные службы субъекта это сырье не проверяли, значит, внутри может быть целый букет болезней животных: от туберкулеза до других опасных инфекций», – пояснял он в интервью изданию «Агроэксперт».

gxpnews