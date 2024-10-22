Sanofi продолжает переговоры с CD&R о продаже Opella за $17 млрд

Французская Sanofi объявила, что вступила в эксклюзивные переговоры о продаже 50% контрольного пакета акций своего «потребительского» бизнеса по производству товаров для здоровья Opella американской частной инвестиционной компании Clayton Dubilier & Rice (CD&R). Сделка, которая все еще подлежит окончательным соглашениям, социальным процессам и законодательным одобрениям, будет закрыта не ранее второго квартала 2025 года.

Ожидается, что французский государственный инвестиционный банк Bpifrance станет миноритарным акционером, приобретя долю около 2%, и предоставит государству место в совете директоров Opella, пишет Reuters. Оставшиеся 48% останутся под контролем Sanofi.

Sanofi, которая присоединяется к растущему числу производителей лекарств, избавляющихся от потребительского бизнеса, заявила, что Opella была оценена примерно в €16 млрд ($17 млрд), что в 14 раз превышает предполагаемую основную прибыль (EBITDA) на 2024 год.

gxpnews