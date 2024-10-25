Великобритания сочла ЛП от болезни Альцгеймера неоправданно дорогим

Несмотря на то что Агентство по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) Великобритании одобрило препарат Kisunla (донанемаб) против болезни Альцгеймера от компании Eli Lilly, его доступность в стране может оказаться под угрозой. Так, против его массового применения выступил Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (NICE), назвав соотношение стоимости и целесообразности его использования сомнительным. Об этом сообщается на сайте NICE.

В заявлении отмечается, что пользы от препарата «просто недостаточно, <…> чтобы оправдать дополнительные расходы NHS [NHS – National Health Service, Национальная служба здравоохранения Великобритании]». Eli Lilly отреагировала на это, заявив, что по-прежнему уверена в экономической эффективности донанемаба. Компания продолжит сотрудничать с NICE, консультации по этому вопросу проходят до 20 ноября.

Eli Lilly утверждает, что в ходе клинических исследований было показано, что донанемаб, вводимый в виде инфузии каждые четыре недели, замедляет процесс снижения когнитивных способностей на срок от четырех до семи месяцев. Тем не менее оценка экономической эффективности донанемаба в пять-шесть раз превышает то, что NICE обычно считает приемлемым использованием ресурсов NHS, говорится в докладе NICE.

«Существует значительная неопределенность в отношении того, какую пользу приносит донанемаб и как долго она сохраняется после прекращения лечения», – говорится в сообщении NICE. Ранее, в августе, NICE также сочла препарат Leqembi (леканемаб, компании Eisai и Biogen) слишком дорогим в своем проекте руководства. Оба препарата требуют тщательного наблюдения за пациентами, говорится в документе.

Годовой запас Leqembi – первого препарата против Альцгеймера, одобренного в Великобритании, – стоит $26 500, а Eli Lilly оценила свой продукт в $32 000 (~3 млн рублей) за 12-месячный курс лечения, состоящий из 13 инфузий ($695,65 за флакон).

NICE – британское агентство, определяющее экономическую эффективность лечения, оплачиваемого из государственных средств, и целесообразность его использования в NHS.

gxpnews