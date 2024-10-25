За два года Москва поддержала 100 проектов по КИ лекарств

За двухлетний период реализации специальной программы поддержки клинических исследований лекарств в Москве было инициировано 100 таких проектов. Программа охватила 23 компании и организации – как российские, так и зарубежные, сообщила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.

По ее словам, созданная в столице экосистема с централизованным коммуникационным центром обеспечила поддержку исследований в 15 терапевтических направлениях. В рамках программы были запущены 36 исследований биоаналогов и дженериков, 50 исследований оригинальных препаратов и 14 исследований вакцин.

Разрабатываемые препараты предназначены для лечения широкого спектра серьезных заболеваний, включая болезнь Бехтерева, меланому, онкологические заболевания легких и шейки матки, а также рассеянный склероз.

По состоянию на сентябрь 2024 года из общего числа заявок 78 были направлены на получение организационной поддержки, 16 – на финансовую помощь, и 6 заявок включали оба вида поддержки. Четыре фармацевтические компании подали заявки на финансирование 22 клинических исследований, из которых 11 проектов уже получили одобрение Клинического комитета с выделением более 42 млн рублей, а 5 заявок находятся на стадии рассмотрения.

Ранее Ракова говорила, что ежегодно московский бюджет выделяет 1 млрд рублей на поддержку собственных научных проектов клиник города. Это делается с целью «сформировать медицину завтрашнего дня» в Москве, отмечала чиновница.

gxpnews