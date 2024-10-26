MSD получает два новых показания для Keytruda в Европе

Препарат Keytruda (пембролизумаб) компании MSD расширил свои терапевтические возможности в Европе, получив два новых показания к применению, что довело общее число одобренных применений в регионе до 30. Одобрения касаются применения ЛП в первой линии терапии у взрослых пациентов с первичной распространенной или рецидивирующей карциномой эндометрия, где препарат используется в сочетании с химиотерапией карбоплатином и паклитакселом.

Кроме того, Keytruda получила отдельное показание для лечения местнораспространенного рака шейки матки стадии 3/4a по классификации FIGO у взрослых пациентов, не получавших ранее радикальной терапии, совместно с химиотерапией.

На данный момент препарат Keytruda имеет 40 одобрений в США и 30 в ЕС, включая пять показаний для лечения гинекологических онкологических заболеваний. Так, ранее FDA одобрило Keytruda (пембролизумаб) от MSD в качестве терапии первой линии для взрослых с неоперабельной распространенной или метастатической злокачественной плевральной мезотелиомой (MPM) в сочетании с пеметрекседом и платиновой химиотерапией.

gxpnews