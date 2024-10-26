GSK увеличивает производственные мощности в США

Фармацевтическая компания GSK анонсировала крупнейшие на сегодняшний день инвестиции в производство в США. Производитель планирует вложить до $800 млн в расширение своих мощностей на площадке в Мариетте, штат Пенсильвания. GSK также планирует привлечь около 200 новых сотрудников для работы на расширенном предприятии. Ожидается, что строительство обоих объектов начнется до конца 2024 года, с запуском завода по производству лекарственных веществ к концу 2027 года и завода по производству готовых препаратов к концу 2028 года.

В рамках проекта GSK намерена удвоить размер и возможности своего завода, добавив два новых объекта. Эти мощности позволят производить лекарственные вещества и усилить существующие возможности по выпуску готовых лекарственных препаратов. Кампус также будет включать пилотный завод для исследований и разработок (НИОКР), предназначенный для производства препаратов для клинических испытаний.

Компания подчеркивает, что будет учитывать экологические аспекты при строительстве новых объектов, внедряя солнечные панели, рекуперацию воды и энергии, а также системы для производства электричества. GSK также планирует использовать современные технологии, включая цифровые двойники для оптимизации процессов и робототехнику для обработки материалов.

Эти инвестиции в США продолжают глобальную стратегию GSK по наращиванию производственных мощностей. В сентябре 2023 года компания объявила о вложении более €250 млн в строительство нового завода по производству вакцин в Бельгии, который будет специализироваться на производстве лиофилизированных вакцин, таких как Arexvy и Shingrix.

Одновременно с расширением производств GSK ведет судебные разбирательства. Так, компания ранее подала иск против Moderna в федеральный суд США в штате Делавэр, обвинив ее в нарушении патентных прав на технологию получения мРНК при производстве вакцин против COVID-19 (Spikevax) и от респираторно-синцитиального вируса (РСВ, mResvia).

gxpnews