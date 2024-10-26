Продажи Dexcom превзошли прогнозы

Производитель медицинского оборудования Dexcom объявил о превышении прогнозов Уолл-стрит по выручке и прибыли за третий квартал 2024 года благодаря устойчивому спросу на ее непрерывные глюкометры для диабетиков Stelo. Выручка компании за квартал составила $994,2 млн, что превзошло ожидания в $990,7 млн, а скорректированная прибыль достигла 45 центов на акцию, превысив прогноз в 43 цента, пишет Reuters.

Однако, несмотря на эти результаты, акции Dexcom упали на 15% после закрытия торгов, так как компания подтвердила свой прогноз годовой выручки в размере $4-4,05 млрд, что вызвало сомнения у некоторых инвесторов. С начала года акции Dexcom потеряли 40% своей стоимости.

В августе компания запустила безрецептурное устройство Stelo для взрослых, не использующих инсулин, что стало первым таким прибором для мониторинга глюкозы в США. В то же время в июле Dexcom снизила прогноз годового дохода, ссылаясь на реструктуризацию команды продаж и снижение доходов от каждого клиента.

Stelo включает в себя носимый датчик в сочетании с приложением для смартфона или другого гаджета. Устройство непрерывно измеряет, записывает и анализирует уровень глюкозы. Тем не менее предоставляемые им данные не предназначены для принятия решений без предварительной консультации с врачом. Датчик можно носить до 15 дней, после чего его необходимо заменить.

Но при этом уже в сентябре Abbott выпустила на рынок США свою безрецептурную систему непрерывного мониторинга уровня глюкозы под названием Lingo.

gxpnews