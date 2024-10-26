Pfizer объявляет о дополнительных сокращениях в США на фоне неудач в разработке генной терапии

Компания Pfizer продолжает оптимизировать свои операции в Сэнфорде, Северная Каролина, США, сократив еще 75 сотрудников. Это решение последовало спустя три месяца после увольнения 150 работников из-за неудачных испытаний третьей фазы кандидата на генную терапию для лечения мышечной дистрофии Дюшенна (МДД). Pfizer подтвердила, что новая волна увольнений также связана с этими результатами, пишет Fierce Pharma.

Кроме того, компания пытается продать недавно приобретенную производственную площадку Sanford North, которую она купила у CDMO Abzena в январе 2023 года. Операции на объекте были остановлены в июле, несмотря на планы открытия до конца 2023 года.

Ранее Pfizer инвестировала значительные средства в производство в Сэнфорде, включая $100 млн в 2017 году и еще $500 млн в 2019 году на создание предприятия для производства генной терапии. Однако на фоне масштабной кампании по сокращению расходов Pfizer продолжает оптимизировать свои ресурсы. Недавно компания объявила о сокращении расходов на $5,5 млрд до конца 2027 года, что связано с давлением инвестора-активиста Starboard Value, который требует большей эффективности в управлении компанией.

В начале октября Pfizer сократила свою долю в британской компании – производителе зубной пасты Sensodyne – Haleon с 22,6 до 15%, продав акции на сумму около $3,26 млрд.

При этом ранее FDA одобрило вакцину Abrysvo от Pfizer для профилактики заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), у взрослых в возрасте от 18 до 59 лет, подверженных повышенному риску.

gxpnews