«Випс-Мед» за 80 млн рублей запустил производство рентгеноконтрастного препарата

Начало строительства компания анонсировала осенью 2022 года.

«Випс-Мед» специализируется на производстве диагностического препарата для проведения рентгеновских исследований ЖКТ – Бар-ВИПС (Бария сульфат), зарегистрированного в 2011 году. Использование препарата разрешено Минздравом РФ и Росздравнадзором в качестве единственного в своем роде средства для применения в медицинских целях при рентген-обследовании ЖКТ. Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщает, что запуск цеха позволит «Випс-Мед» получить сертификат GMP, оформленный в соответствии с требованиями ЕАЭС. Это даст шанс предприятию выйти на зарубежные рынки, считают в ведомстве.

Помимо препаратов, «Випс-Мед» занимается изготовлением оборудования, а также продажей техники других производителей для фармпредприятий и медучреждений. Также компания специализируется на проектировании и строительстве производственных объектов.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Фирма «Випс-Мед» зарегистрировано во Фрязино Московской области в 1995 году. Елене Губиной принадлежит 51% долей юрлица, Валерию Портнову – 20%, Марине Ильиной – 15%, Михаилу Гущину и Анатолию Зайцеву – по 7%. В СПАРК-Интерфакс выручка компании не отображена.

Фармкомпании в Московском регионе активно наращивают производство препаратов. В июне 2022 года стало известно, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – компания «Акрус БиоМед» – осенью 2022 года начнет производить препараты для клеточной терапии и их компоненты. Объем инвестиций в строительство завода составил 240 млн рублей. В июле 2022 года новым резидентом ОЭЗ «Дубна» стало ООО «Бетарен Фарма», заявившее производство стерильных готовых лекарственных средств. Подробности проекта не раскрываются, объем вложений превысит 1 млрд рублей.