Sanofi отчитывается о росте продаж на фоне протестов против продажи потребительского подразделения

Французский фармацевтический гигант Sanofi отчитался о более высоком, чем ожидалось, росте прибыли в третьем квартале 2024 года, благодаря успешному старту сезона вакцинации и высоким продажам ключевых препаратов. Операционная прибыль компании выросла на 14,4% и составила 4,6 млрд евро, что превзошло прогнозы аналитиков. Рост продаж вакцин на 25,5%, достигнувших 3,8 млрд евро, также сыграл важную роль в этом успехе. При этом, французские профсоюзы CGT и CFDT призвали сотрудников Sanofi начать забастовку в знак протеста против запланированной продажи подразделения потребительских товаров для здоровья Opella, стоимость которой оценивается в $ 16 миллиардов.

Существенный вклад в квартальные результаты внесли продажи новейшего препарата компании Beyfortus, предназначенного для защиты новорожденных от респираторно-синцитиального вируса (RSV), а также препарата Dupixent, доходы от которого увеличились на 23,8%. Несмотря на сильные результаты, Sanofi сталкивается с вызовами: компания ведет переговоры о продаже 50% своего потребительского подразделения Opella американскому инвестору Clayton Dubilier & Rice. Однако эта сделка вызвала политические волнения из-за опасений по поводу возможной потери рабочих мест и уступки контроля над стратегически важным производством, включая производство популярного во Франции обезболивающего Doliprane.

Министр экономики Франции Антуан Арман заявил, что правительство требует гарантий сохранения производства Doliprane во Франции. Более того, не исключено, что государство может приобрести долю в подразделении.

Sanofi заверяет, что никаких сокращений рабочих мест или сокращений производственных мощностей во Франции не планируется, и что её решение сохранить 50% акций обеспечит долгосрочное закрепление бизнеса во Франции.

gxpnews