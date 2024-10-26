ФАС оштрафовала «АксельФарм» за введение в оборот акситиниба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала фармацевтическую компанию «АксельФарм» нарушившей закон о защите конкуренции. Как сообщили в пресс-службе ФАС, теперь компания должна перечислить в бюджет более 513 млн руб. незаконно полученного дохода.

Нарушением стало то, что фармкомпания ввела в оборот дженерик противоопухолевого лекарственного препарата с МНН акситиниб, оригинал которого защищен патентом до июня 2025 года.

В службе отметили, что выход дженерика на рынок до истечения срока действия патента на оригинальный препарат — это недобросовестная конкуренция не только в отношении поставщиков оригинального лекарства, но и в отношении других фармкомпаний, зарегистрировавших свои дженерики и ожидающих завершения действия патента для их легального ввода в оборот.

«Соблюдение прав интеллектуальной собственности производителей оригинальных препаратов имеет первостепенное значение для доступности таких препаратов для граждан нашей страны. В связи с этим сложно переоценить значение решения ФАС по препарату акситиниб, и я надеюсь, что оно послужит прецедентом для прочих подобных случаев вопиющего нарушения исключительных прав патентообладателей», — рассказал «ФВ» исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава.

Оригинальный препарат с МНН акситиниб выпускает американская фармкомпания Pfizer под брендом «Инлита». Лекарство находится под патентной защитой до июня 2025 года. В январе 2024 года дочерняя компания Pfizer — «Агурон Фармасьютикалз Элэлси» — обратилась с иском в арбитражные суды разных регионов, а также с заявлениями о принятии обеспечительных мер. Компания просила запретить региональным бюджетным учреждениям проводить оплату по заключенным контрактам на поставку дженерика «Инлиты» — препарата с торговым наименованием «Акситиниб», которым владеет «Аксельфарм».

Как следует из письма Pfizer по поводу решения ФАС, заключение договоров на поставку препарата «Акситиниб» будет незаконным, так как ФАС признала его введение в оборот нарушающим законодательство. Уже заключенные, но не исполненные или не полностью исполненные госконтракты на поставку «Акситиниба» подлежат уничтожению в отношении непоставленной продукции.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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