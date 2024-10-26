Минобрнауки учредил День биотехнолога

Министерство науки и высшего образования установило профессиональный праздник — День биотехнолога. Приказ № 670 от 10.10.2024 опубликован на официальном портале правовой информации.

Датой проведения нового государственного праздника избрали 18 октября. Однако официально профессиональный праздник можно будет отмечать только через пять лет — документ вступит в силу с 17 октября 2029 года.

С 2021 года в России 19 мая отмечается День фармацевтического работника. На его учреждение также потребовалось немало времени: решение о создании собственного профессионального праздника было принято на Всероссийском съезде фармацевтических работников в 2014 году. Так, праздник появился спустя семь лет после принятия решения о его учреждении.

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