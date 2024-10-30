Чистая выручка сети клиник «Будь Здоров» по итогам 9 месяцев 2024 года увеличилась на 12,3%

Чистая выручка сети клиник «Будь Здоров» (дочерняя компания СПАО «Ингосстрах») по итогам 9 месяцев 2024 года выросла на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 3,6 млрд рублей.

На 7,7% выросло количество пациентов с полисами ДМС. При этом на 26,6% увеличилось количество пациентов, оплачивающих услуги в кассу клиники.

«Увеличение темпов роста в третьем квартале и по итогам 9 месяцев стали отражением наших действий в рамках реализации стратегии развития и повышения эффективности операционной деятельности. При сохранении сильных позиций в сегменте ДМС мы видим, однако, увеличение потока физических лиц, что говорит о росте доверия к бренду.

Одним из ключевых направлений для нас стала работа в области обеспечения качества медицинских услуг, а также развитие новых направлений, в частности, промышленной медицины и корпоративного здоровья», — отметил генеральный директор сети клиник «Будь Здоров» Родион Ступин.

Одним из драйверов роста стал флагманский центр сети на Рязанском проспекте, в котором с начала года проведено уже свыше 1700 операций, при этом 38% всех хирургических вмешательств выполнено в рамках программ ДМС. По данным главврача медицинского центра Леонида Карева, самыми популярными операционными вмешательствами стали гинекологические операции (41,5%), хирургия (28%), травматология (9%) и ортопедия (7%).

Клиника «Будь Здоров» продолжает удерживать высокие позиции в таких популярных геосервисах и агрегаторах, как Яндекс.Карты, ПроДокторов, 2ГИС, НаПоправку. Средняя оценка на этих ресурсах превышает 4.5. Флагманский центр на Рязанском проспекте вошел в число самых рекомендуемых многопрофильных клиник Москвы по данным рейтинга «ТОП 1%».

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