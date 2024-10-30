Достигнута беспрецедентная общая выживаемость у пациентов с неоперабельным раком печени

Согласно обновленным результатам исследования III фазы HIMALAYA комбинация препаратов компании AstraZeneca дурвалумаба и тремелимумаба через пять лет применения обеспечила устойчивое клинически значимое увеличение общей выживаемости (ОВ) у пациентов с неоперабельным гепатоцеллюлярным раком (ГЦР), не получавших ранее системную терапию и не подходящих для локорегионарного лечения.

Последний поисковый анализ, проведенный через пять лет наблюдения, показал, что однократное введение инициирующей дозы тремелимумаба в дополнение к терапии дурвалумабом (режим STRIDE, Single Tremelimumab Regular Interval Durvalumab [однократное введение тремелимумаба с регулярным введением дурвалумаба]) снижает риск смерти на 24% по сравнению с сорафенибом (на основании отношения рисков [ОР] 0,76; 95% доверительный интервал [ДИ] 0,65–0,89). По результатам этого анализа в группе режима STRIDE через пять лет в живых оставалось 19,6% пациентов, тогда как в группе сорафениба — 9,4% пациентов.

Анализ в подгруппе пациентов, у которых был достигнут контроль заболевания (полный ответ, частичный ответ или стабилизация заболевания), показал, что через пять лет оставались живы 28,7% пациентов, получавших режим STRIDE, и 12,7% пациентов, получавших терапию сорафенибом. Кроме того, поисковый анализ глубины ответа (ГлО) показал, что глубокий ответ, благодаря которому увеличивается выживаемость, при применении режима STRIDE отмечался чаще, чем на фоне лечения сорафенибом.

Главный исследователь HIMALAYA, врач Лоренца Римасса (Lorenza Rimassa, MD) заявила: «Терапия дурвалумабом с добавлением тремелимумаба увеличила пятилетнюю выживаемость у пациентов с распространенным раком печени в два раза по сравнению с сорафенибом. Это значимое преимущество, которое с течением времени становится еще более заметным. Полученные данные подтверждают ценность этого нового режима двойной иммунотерапии и являются важным достижением для пациентов с этим тяжелым заболеванием».

HIMALAYA — самое длительное наблюдение за выживаемостью в рамках клинических исследований III фазы по оценке иммунотерапии в данной популяции пациентов.

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